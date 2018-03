Actualidade

Todos os cinco passageiros do helicóptero que se despenhou em East River morreram, confirmou hoje o porta-voz da Polícia de Nova Iorque.

O sexto elemento que seguia no helicóptero era o piloto, que sobreviveu por ter conseguido libertar-se do interior do aparelho, tendo sido socorrido por uma embarcação que se aproximou do local, na noite de domingo.

Agentes da polícia e elementos dos bombeiros ainda conseguiram retirar os cinco passageiros do interior do helicóptero.