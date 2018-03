Actualidade

O IAPMEI e a AICEP falharam na deteção "em tempo oportuno" de irregularidades em projetos de investimento empresarial beneficiários de incentivos do QREN, "comprometendo a recuperação" das dívidas, conclui uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) hoje divulgada.

"Na generalidade dos projetos analisados com propostas de rescisão contratual verificou-se que as irregularidades não foram detetadas em tempo oportuno, levando a que a constituição das respetivas dívidas se tivesse alongado no tempo, comprometendo a sua recuperação", lê-se no relatório do TdC que apreciou o desempenho das duas agências na gestão dos incentivos ao investimento às empresas no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), no período 2007-2013.

Segundo conclui a auditoria, os valores por recuperar na Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) ascenderam a 107,1 milhões de euros, enquanto na Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) somaram 69,3 milhões de euros.