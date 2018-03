Actualidade

O acidente no aeroporto de Katmandu que envolveu um avião da companhia aérea US-Bangla, do Bangladesh, fez pelo menos 38 mortos entre os 67 passageiros e quatro membros da tripulação, disse uma fonte da polícia local.

De acordo com esta fonte, citada pela AP, há 38 mortos e 23 feridos, havendo ainda dez pessoas por encontrar na sequência da queda do avião em que viajavam, que se despenhou na pista de aterragem do aeroporto do Nepal, a capital do Katmandu.

O avião transportava 71 pessoas, entre passageiros e tripulação, precisou o porta-voz da polícia do Nepal.