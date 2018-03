Actualidade

O referendo sobre a continuidade da garraiada no programa da Queima das Fitas de Coimbra decorre na terça-feira, entre as 10:30 e as 00:00, com mesas de voto em todas as faculdades da Universidade de Coimbra.

As mesas espalhadas pelas faculdades e departamentos da Universidade de Coimbra vão estar abertas entre as 10:30 e as 18:30, sendo que a votação decorre também entre as 19:30 e as 00:00 na sala de estudo da Associação Académica de Coimbra, num referendo organizado pela Comissão Organizadora da Queima das Fitas (COQF), que propôs a abolição da garraiada.

A decisão de propor a abolição da garraiada surge depois de, em 2016, a garraiada ter sofrido algumas alterações (foi retirada a lide do novilho a pé e a cavalo), face a protestos e discussão no seio da academia contra a realização do evento.