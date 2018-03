Actualidade

As exportações e importações aumentaram 9,6% e 12,4%, respetivamente, em janeiro face ao mesmo mês de 2017, acelerando ambas face ao mês anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em dezembro de 2017 a variação homóloga nominal das exportações e importações de bens tinha-se situado nos 0,0% e -0,5%, pela mesma ordem.

Nas estatísticas do comércio internacional relativas a janeiro de 2018, o INE refere que "mais de metade (62%) do acréscimo nas exportações esteve associada ao "material de transporte", tendo o impacto desta categoria sido também "significativo nas importações", respondendo por 24% do acréscimo face a janeiro de 2017.