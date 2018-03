Síria

A guerra na Síria causou mais de 350.000 mortos, segundo um novo balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) divulgado hoje, a três dias do 7.º aniversário do conflito.

"Desde 15 de março de 2011 foram mortas 353.935 pessoas", indicou o OSDH, que dispõe de uma vasta rede de informadores em toda a Síria.

Entre as vítimas mortais encontram-se 106.390 civis, incluindo 19.811 crianças, precisou.