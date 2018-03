Actualidade

O Governo português disse hoje que a sua intervenção está "limitada às competências legais" no processo de extradição para o Brasil de um cidadão nacional detido em Espanha, e que mais 8.200 pessoas pedem que seja travada.

Leonel Carvalho, um velejador de 68 anos, foi detido em Espanha em maio de 2017 a pedido das autoridades brasileiras num âmbito de um processo por alegado transporte de cocaína para a Europa, e que foi arquivado em Portugal, um caso revelado na sexta-feira pela RTP.

Segundo uma petição que pede a intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para impedir a extradição, no verão de 2014, o velejador atravessou o Atlântico num veleiro, de Santos (Brasil) com destino a Lisboa, mas no dia 31 de julho, já perto de Portugal continental, foi intercetado pelas autoridades portuguesas e espanholas.