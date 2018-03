Actualidade

A consultora BMI Research considerou hoje que as recentes nomeações em Angola demonstram o "empenho" do Governo nas reformas económicas, mas alerta que a capacidade para implementar as iniciativas que foram aprovadas ainda é incerta.

"Acreditamos que as recentes mudanças de alto nível nas nomeações e nos compromissos sobre mudanças de política são sinais do empenho do Governo relativamente a reformas económicas", escrevem os analistas, numa nota sobre os primeiros meses de João Lourenço como Presidente de Angola.

No documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas alertam, no entanto, que "apesar de as medidas sugerirem uma acrescida vontade do Governo de reformar, a capacidade para implementar com sucesso as medidas propostas permanece incerta".