Actualidade

Os pediatras do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) alertaram hoje para o risco de rotura da Urgência Pediátrica da unidade, devido à falta de médicos especialistas, e para a desadequação das instalações do serviço.

Os alertas dos clínicos constam de uma tomada de posição, datada de sexta-feira e ao qual a agência Lusa teve hoje acesso, enviada para o conselho de administração do HESE, Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, Ordem dos Médicos, Sindicato Independente dos Médicos e Federação Nacional dos Médicos.

O diretor do Serviço de Pediatria do HESE, Hélder Gonçalves, disse hoje à Lusa que também subscreveu o documento na qualidade de médico.