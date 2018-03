Quatrocentos e trinta comboios suprimidos até às 12

(NOVO TÍTULO E CORREÇÃO NO PRIMEIRO E NO TERCEIRO PARÁGRAFOS) Lisboa, 12 mar (Lusa) - Quatrocentos e trinta comboios foram suprimidos entre as 00:00 e as 12:00 de hoje devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) por aumentos salariais, disse à Lusa uma fonte da CP - Comboios de Portugal.

"Num dia normal teriam circulado, até entre as 00:00 e as 12:00, 584 comboios, mas devido à greve da IP realizaram-se 154", segundo a mesma fonte.

Na Fertagus, que faz a ligação ferroviária na Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Almada, entre as 00:00 e as 09:39 circularam 16 dos 45 comboios habituais nos dois sentidos.