Actualidade

O número de mortos na queda de um avião hoje, durante as manobras de aterragem, no aeroporto de Katmandu, subiu para 49 e há 22 pessoas feridas, segundo o mais recente balanço das autoridades nepalesas.

O porta-voz da polícia do Nepal, Manoj Neupane, declarou à agência de notícias espanhola EFE que todos os corpos já foram recuperados do avião, da linha aérea US-Bengala, onde viajavam 67 passageiros e quatro tripulantes.

O avião, um Bombardier Dash 8, com matrícula S2-AGU que chegava a Katmandu procedente de Daca, despenhou-se durante as manobras de aterragem no aeroporto internacional de Tribhuvan, por volta da 14:20 horas locais (08:35 horas em Lisboa), incendiando-se e gerando uma grande coluna de fogo.