Fertagus teve 16 de 45 comboios a circular até às 09

(NOVO TÍTULO) Lisboa, 12 mar (Lusa) - Apenas 16 comboios da Fertagus circularam entre as 00:00 e as 09:39 de hoje devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal, disse uma fonte da empresa, acrescentando que o próximo só vai realizar-se às 14:58.

"Dos 21 comboios habituais da Fertagus (Ponte 25 de Abril) entre as 00:00 e as 09:39, realizaram-se sete no sentido norte/sul e, no sentido sul/norte, nove dos 24 habituais", adiantou a mesma fonte.

A fonte indicou que estes 16 comboios fazem parte dos serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral.