Actualidade

O Governo aprovou cerca de três milhões de euros destinados a obras de manutenção na Ponte 25 de Abril, a cargo da Infraestruturas de Portugal, através de duas portarias publicadas hoje em Diário da República.

As duas portarias foram assinadas pelos gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento, João Rodrigo Reis Carvalho Leão e do Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme Waldemar Goulão dos Reis d'Oliveira Martins e ambas têm verbas distintas.

A portaria 162/2018 tem a seu cargo a verba menor - 895 mil euros - e destina-se ao lançamento, por parte da Infraestruturas de Portugal, de um procedimento para trabalhos de reparação e conservação da Ponte 25 de Abril.