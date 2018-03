Actualidade

O presidente da principal confederação patronal de Moçambique, Agostinho Vuma, alertou hoje o Governo e o banco central para a situação de "sufoco e falência em massa" de empresas do país.

"Recorrentemente temos estado a colocar a questão do sufoco das empresas moçambicanas pela atualidade económica que vivemos, mas também pela forma como o Estado sempre atrasou o pagamento das faturas ao setor privado", referiu o líder da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA).

No contexto de crise que se vive no país, a situação "agudiza-se, porque o Estado está com pouca gordura para investimento" e "pior ainda é a questão do reembolso do IVA", igualmente em atraso, referiu.