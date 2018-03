Actualidade

A dinamização do centro histórico de Coimbra é o tema da primeira edição do orçamento participativo do concelho, dotado de uma verba de 150 mil euros e apresentado hoje pela Câmara Municipal.

Cada proposta deve incluir "ideias concretas para projetos, com prazo máximo de concretização de 12 meses", que visem promover e valorizar o centro histórico da cidade, que coincide parcialmente com a área classificada, em 2013, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como Património Mundial da Humanidade.

Além do Coimbra Participa, para cidadãos com mais de 30 anos, o orçamento participativo tem uma versão para cidadãos mais jovens, o Coimbra Jovem Participa, com dotações de 100 mil e 50 mil euros, respetivamente.