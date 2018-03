Actualidade

As operações de desencalhe do navio espanhol na foz do Tejo, em Lisboa, prosseguiram durante a manhã de hoje, com o transporte de dez pessoas para bordo, para preparar nova tentativa de reboque, disse o porta-voz da Marinha.

Segundo o comandante Fernando Pereira da Fonseca, durante a manhã as operações consistiram em "colocar os seis elementos da empresa contratada para fazer o desencalhe do navio e quatro tripulantes" a bordo do cargueiro "Betanzos", que encalhou na madrugada de terça-feira junto ao Bugio.

"Portanto, estão dez pessoas a bordo do navio encalhado, que foram colocadas através do helicóptero da Força Área Portuguesa", explicou o também porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.