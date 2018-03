Actualidade

O Tribunal da Santa Cruz, Madeira, agendou hoje para 16 de abril as alegações finais do julgamento de dois homens acusados de homicídio por negligência grosseira, no caso da criança que morreu ao ser levada num insuflável pelo vento.

A data foi estabelecida pelo juiz António Costa Martins, após uma sessão em que foram ouvidas duas testemunhas e que decorreu no local do incidente, na freguesia do Caniço, zona leste da Madeira, considerando a necessidade manifestada pelo tribunal de analisar e visualizar o sítio.

A 15 de maio de 2015, uma menina de oito anos ficou gravemente ferida depois de o insuflável onde brincava, instalado no parque de estacionamento de um restaurante, ter sido levado pelo vento, acabando por cair de uma altura de aproximadamente oito metros, numa estrada de acesso à via rápida.