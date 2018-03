Actualidade

O presidente executivo da NOS disse hoje que o Governo não falou com a operadora de telecomunicações sobre o contrato do serviço universal, depois do regulador Anacom ter recomendado o fim do contrato da prestação de serviço.

"Não tivemos mais nenhuma informação do que aquele comunicado de imprensa da Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações], não fomos notificados. O Governo, que é quem atribuiu a prestação do serviço, não falou connosco", afirmou Miguel Almeida, quando questionado sobre o tema na conferência de imprensa de apresentação de resultados da operadora relativo a 2017.

Em 17 de novembro de 2017, a Anacom recomendou o fim do contrato do serviço universal de telefone fixo celebrado entre o Estado e a NOS, alegando que a "inexpressiva procura" não justifica a sua manutenção, referindo que a operadora apenas contava com dois clientes.