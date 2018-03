Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, recusou-se hoje a fazer qualquer comentário sobre casos polémicos que estão a afetar o futebol português, contrapondo que gosta desta modalidade desportiva mas "dentro das quatro linhas" de jogo.

António Costa deu esta resposta aos jornalistas no Centro de Alto Rendimento do complexo desportivo do Jamor, durante uma visita em que se inteirou sobre os preparativos para as delegações olímpica e paraolímpica de Portugal nos Jogos de Tóquio 2020.

Na parte final da sua visita, antes da sessão de discursos, o primeiro-ministro ouviu explicações sobre as tecnologias de comunicação e de imagem aplicadas no vídeo-árbitro nos jogos da I Liga Portuguesa de Futebol - e elogiou estes "avanços".