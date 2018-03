Actualidade

O presidente da Câmara de Vila Real, o socialista Rui Santos, afirmou hoje ter a garantia por parte do Governo de que o centro de controlo de tráfego do Túnel do Marão vai reabrir até final deste mês.

O autarca de Vila Real, em declarações à agência Lusa, disse ter a garantia de que o centro de controlo de tráfego do Túnel do Marão reabrirá até ao final deste mês e que, "nos próximos dias", os secretários de Estado das Infraestruturas e da Proteção Civil vão à região formalizar essa decisão.

O túnel abriu em maio de 2016 e, na altura, num edifício contíguo, existia um centro de controlo, com diversos ecrãs e monitores, onde se fazia a vigilância permanente da infraestrutura.