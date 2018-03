Actualidade

A Rússia classificou hoje como um "espetáculo circense" as acusações feitas pela primeira-ministra britânica, Theresa May, que afirmou no parlamento ser "altamente provável" que Moscovo seja responsável pelo envenenamento do ex-espião duplo Serguei Skripal.

"É um espetáculo circense no parlamento britânico. As conclusões são claras: uma nova campanha de propaganda informativa assente em provocações", declarou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova.

Além de ter considerado "altamente provável" que o envenenamento do ex-agente duplo russo tenha autoria russa, a chefe do executivo britânico classificou-o como um ataque "cego e imprudente contra o Reino Unido".