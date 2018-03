Celebridades

Mediático casal desfrutou de umas mini-férias de inverno para descontrair e tem partilhado com os seguidores das redes sociais alguns momentos românticos.

Cristiano Ronaldo aproveitou uma pausa nos treinos para fazer uma escapadela romântica com Georgina Rodríguez. Ao contrário das outras viagens, desta vez o casal não escolheu o calor e viajou para um destino com neve.

Na tarde de ontem, a espanhola de 24 anos partilhou um vídeo no Instagram onde comprova isso mesmo: sem revelar a estância onde estão, Gio referiu apenas estar encantada com as «maravilhas da natureza».

Além do vídeo, a modelo divulgou também um conjunto de três fotografias que estão a fazer as delícias dos seguidores. Numa delas, surge ao lado do jogador do Real Madrid no meio da neve e ambos estão equipados a rigor para um passeio numa moto de neve.

Noutra, estão a dar um beijo com uma montanha como plano de fundo. Já através da terceira fotografia, com um grupo, é possível perceber-se que Georgina Rodríguez e CR7 não viajaram sozinhos.