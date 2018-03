Música

Lendário músico brasileiro – com Moreno, Zeca e Tom – apresenta novos temas nos coliseus de Lisboa e Porto.

Os concertos vão ter lugar no Coliseu do Porto, no dia 30 de julho, e no de Lisboa, a 1 de agosto, estando os bilhetes já à venda por preços entre os 25€ e os 75€, no primeiro caso, e entre os 20€ e os 90€, no segundo.

«No concerto apresentaremos algumas dessas coisas que cresceram em nós, de nós. E canções minhas escolhidas por eles. O Leãozinho, que os filhos de tanta gente pedem, os meus não deixaram de pedir. E coisas como Reconvexo têm de estar ali, confirmando a linhagem. Há clássicos de Moreno [Veloso] e canções novas de todos (inclusive minhas)», adiantou Caetano Veloso através de um comunicado oficial divulgado pela organização dos concertos em Portugal.

O lendário músico brasileiro explicou ainda que, apesar de terem pensado atuar com banda, depois dos ensaios decidiram ficar só os quatro [Velosos] no palco: «O som será mais para o acústico e muito singelo. Eu sou o único que só toca violão. Os outros podem se revezar em alguns instrumentos. É um ‘show’ familiar, nascido da minha vontade de ser feliz. Ter filhos foi a coisa mais importante da minha vida adulta».

Já na rede social Twitter, Paula Lavigne, atriz, produtora e empresária brasileira casada com Caetano Veloso, escreveu: «Olha a turma que vem aí: Caetano, Moreno, Zeca, Tom Veloso», acrescentando que Caetano «reuniu os filhos para montar um ‘show’ para outubro».