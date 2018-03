Actualidade

O livro de poesia "Tardio", da autoria de Rosa Oliveira, editado pela Tinta-da-China, venceu o Prémio Literário Fundação Inês de Castro de 2017, anunciou hoje a organização.

A Fundação Inês de Castro atribuiu ainda o prémio de carreira, Tributo de Consagração, ao ensaísta e crítico literário Eugénio Lisboa, autor de "Crónica dos Anos da Peste" e "O Ilimitável Oceano", que no ano passado concluiu as suas memórias, com o último volume de "Acta est Fabula".

O Prémio Literário Fundação Inês de Castro, que vai na 11.ª edição, recaiu sobre a segunda obra da autora de Viseu, professora em Coimbra, depois de escolhida pela maioria do júri, sem decisão unânime.