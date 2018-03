Actualidade

O secretário-geral da NATO considerou na segunda-feira que o envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal, que Londres considera ser "muito provável" ser da responsabilidade da Rússia, é um "incidente muito preocupante".

"O Reino Unido é um aliado muito valioso e este incidente é muito preocupante para a NATO", afirma, em comunicado, Jens Stoltenberg, ciitado pela France Press.

Jens Stoltenberg adianta que a Organização do Tratado do Atlântico Norte "está em contacto com as autoridades britânicas sobre o assunto".