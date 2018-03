Actualidade

O diretor do Programa Alimentar Mundial, agência das Nações Unidas, afirmou hoje que a Colômbia precisa de ajuda internacional para enfrentar a "catástrofe humanitária" ao longo da sua fronteira com a Venezuela, onde chegam venezuelanos que fogem da fome.

Em declarações à Associated Press, após encontrar-se com venezuelanos durante uma visita a Cucuta, no leste da Colômbia, David Beasley afirmou que os relatos que ouviu aumentam a consciencialização de que a crise humanitária é uma prioridade urgente.

O diretor do Programa Alimentar Mundial adiantou que vai trabalhar com a Colômbia num plano para alimentar os 50 mil venezuelanos que entram no país todos os dias para comer.