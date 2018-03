Actualidade

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, desafiou hoje a Coreia do Norte a dar passos concretos para a desnuclearização e congratulou-se com "qualquer diálogo" baseado nesta iniciativa.

Shinzo Abe falou aos jornalistas antes de uma reunião em Tóquio com o chefe dos serviços de inteligência da Coreia do Sul, Suh Hoon.

Suh Hoon, que fez parte da delegação sul-coreana que se encontrou com Kim Jong-un em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, está em Tóquio para informar as autoridades nipónicas sobre os desenvolvimentos com o país vizinho.