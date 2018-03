Actualidade

Mais de 60 responsáveis e empresários do sul da China visitam, de quarta a sexta-feira, agências e empresas portuguesas para fomentar a rede de ligações com os países lusófonos e a cooperação na área da proteção ambiental.

A delegação da região do Pan-delta do Rio das Pérolas vai visitar a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Águas de Portugal, e as empresas Ecoserviços-Gestão de Sistemas Ecológicos e BEWG, esta do grupo chinês liderado pela Beijing Enterprises Water Group, indicou, numa nota enviada hoje à Lusa, o Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau (IPIM), que organizou a visita.

A iniciativa "Visita Verde" visa permitir "aos governos das nove províncias e regiões do Pan-delta do Rio das Pérolas e às empresas do setor da proteção ambiental um intercâmbio de ideias e de cooperação no âmbito da transformação, elevação do nível e diversificação das tecnologias de proteção ambiental", acrescentou.