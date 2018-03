Actualidade

O 8.º Festival Literário da Madeira começa hoje, no Funchal, com um debate entre o jornalista e escritor inglês Mick Hume e o autor e humorista português Ricardo Araújo, sobre o significado da liberdade de expressão.

A edição deste ano do Festival Literário da Madeira (FLM) decorre até sábado, no Teatro Municipal Baltazar Dias, sob o tema "Jornalismo e Literatura - Palavra que prende, palavra que liberta", com a presença de autores de várias nacionalidades, segundo a organização, Eventos Culturais do Atlântico (ECA).

A sessão de abertura cabe a Mick Hume e a Ricardo Araújo Pereira, que vão debater uma frase do escritor Salman Rushdie - "O que é a liberdade de expressão? Sem a liberdade para ofender, cessa de existir" --, numa conversa conduzida pelo jornalista João Paulo Sacadura.