Actualidade

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão do metro Sul do Tejo com um autocarro de passageiros em Corroios, no concelho do Seixal, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta foi dado pelas 07:45 para o abalroamento ferroviário, que envolveu o metro Sul do Tejo e um autocarro de passageiros da mesma empresa.

Pelas 08:30, as duas vítimas já tinham sido transportadas para o hospital.