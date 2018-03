Actualidade

O Crescente Vermelho sírio está a preparar hoje a retirada de vários doentes em situação crítica do enclave rebelde a leste de Ghouta, um dia depois da ONU ter anunciado que existem milhares de pessoas em estado crítico.

Segundo o chefe do departamento político do grupo Jaich Al-Islam, Yasser Delwane, uma das duas principais fações insurgentes em Ghouta, um grupo de doentes em estado crítico deve ser retirado hoje "através do ponto de passagem de Wafidine".

Jaich al-Islam divulgou na segunda-feira um acordo negociado "através da ONU com a Rússia (...) para retirar os feridos em várias etapas".