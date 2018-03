Actualidade

Um grupo de voluntários do Grande Porto organiza no sábado um jantar de angariação de fundos que revertem inteiramente para as crianças vítimas da guerra da Síria, contou hoje a organização, que espera ter "casa cheia".

"Não conseguimos ficar indiferentes aos números e a todas as mensagens e imagens que têm chegado sobre a situação das crianças na Síria. Não podemos deslocar-nos ao local, mas podemos ajudar de outra forma", descreveu à agência Lusa Cláudia Bravo, que encabeça o grupo.

São 25 euros por pessoa e a iniciativa, que se chama 'Juntos pelas crianças da Síria', vai decorrer no Clube dos Fenianos Portuenses.