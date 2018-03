Actualidade

O Musée de L'Orangerie, em Paris, vai expor "Contos cruéis de Paula Rego", de 17 de outubro a 14 de janeiro, para mostrar uma obra que "não é suficientemente conhecida" em França, de acordo com a diretora do museu.

A mostra vai reunir cerca de 70 pinturas, desenhos e até bonecos que a pintora usa no seu atelier, em Londres, num percurso temático e cronológico que insiste no período "entre finais dos anos 90 até hoje", explicou à Lusa a diretora do Musée de L'Orangerie e comissária da exposição, Cécile Debray.

"Aqui, ela é muito menos conhecida que em Londres ou em Portugal. Foi mostrada em Paris numa exposição da Fundação Gulbenkian [2012], mas creio que não é suficientemente conhecida. Penso que tem uma pintura bastante apelativa que deverá agradar", disse à Lusa a comissária.