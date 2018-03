PR/Grécia

O Presidente da República prestou hoje uma homenagem "à corajosa resiliência do povo grego", em Atenas, e manifestou-se confiante e animado com as perspetivas de evolução económica e social da Grécia.

Numa declaração no Palácio Presidencial, em Atenas, onde foi recebido pelo Presidente da República Helénica, Prokopios Pavlopoulos, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou: "Chego à Grécia com sentimento de confiança e de crença no futuro".

"Animam-me imenso as perspetivas que se abrem para a economia e para a sociedade gregas, quando, daqui por poucos meses, em junho, se concluir o Programa de Assistência Económica e Financeira, tal como ainda ontem [segunda-feira] reconheceu o presidente do Eurogrupo [Mário Centeno], no final de uma reunião em que foi saudada a conclusão da terceira revisão", acrescentou.