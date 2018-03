Actualidade

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, instou hoje o Governo a "resolver rapidamente" o risco de rotura da Urgência Pediátrica de Évora, atribuindo ao ministro da Saúde a responsabilidade pela segurança clínica dos doentes e médicos.

"A Ordem dos Médicos vai responsabilizar o ministro da Saúde [Adalberto Campos Fernandes] pela segurança clínica dos doentes e dos médicos, instando o Governo a resolver rapidamente a situação e pedindo a intervenção dos deputados da Assembleia da República", afirmou o bastonário, em comunicado enviado à agência Lusa.

Para o responsável da Ordem dos Médicos (OM), o risco de rotura da Urgência Pediátrica do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), devido à falta de especialistas, "é mais uma das muitas faces visíveis do desinvestimento a que tem sido sujeito o Serviço Nacional de Saúde (SNS) na última década".