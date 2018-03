Actualidade

Dezenas de guardas prisionais concentraram-se junto ao Estabelecimento Prisional do Porto, em Custóias, Matosinhos, impedindo temporariamente a entrada de veículos, no âmbito de uma greve que hoje começou com uma adesão, segundo o sindicato, de "cerca de 84%".

Em declarações aos jornalistas, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Jorge Alves, explicou que a paralisação, que decorre até domingo, visa contestar "a imposição unilateral dos horários de trabalho".

Jorge Alves referiu que os novos horários provocam "uma enorme quebra de segurança no estabelecimento prisional do Porto, em especial do corpo da guarda prisional".