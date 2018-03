Operação Fizz

O juiz Carlos Alexandre disse hoje, no julgamento da Operação Fizz que tentou demover o arguido Orlando Figueira de sair do Ministério Público e que ele lhe contou ter sido abordado por Carlos Silva para ir trabalhar para Angola.

Inquirido como testemunha, o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal disse ser amigo do arguido há 27 anos e ainda hoje acredita que aquilo que o que o ex-procurador lhe contou sobre a saída do Ministério Público (MP) e a possibilidade de ir trabalhar para o setor privado era verdade.

"Não tenho a menor dúvida que ele estava a falar verdade", disse o magistrado, explicando que, na altura dos factos (2011/2012), Orlando Figueira estava com problemas familiares e financeiros.