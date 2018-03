Síria

A comissão da ONU que documenta os crimes da guerra na Síria lamentou hoje que a matança de sírios "continue sem qualquer vergonha, decência ou responsabilidade, a dois dias do sétimo aniversário do início do conflito.

O presidente desta comissão, o jurista brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, apresentou hoje ao Conselho de Direitos Humanos da ONU o seu relatório mais recente sobre as violações de direitos fundamentais perpetradas na Síria desde julho do ano passado.

O responsável descreveu a situação que se vive hoje na região de Ghouta oriental, um bastião rebelde perto de Damasco que tem sido alvo de uma intensa ofensiva das forças governamentais sírias, mas recordou que "nenhuma destas atrocidades é nova".