O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) considerou hoje que a economia de Moçambique pode ser "uma das maiores em África" quando a produção de gás natural atingir o seu pico, no final da próxima década.

"Moçambique pode tornar-se uma das maiores economias em África quando a produção de gás natural no norte atingir o seu pico em 2028, ano em que a economia deverá crescer 24% ao ano, e metade do PIB de Moçambique virá do gás natural", lê-se no relatório sobre as Perspetivas Económicas do Sul de África ('Southern Africa Economic Outlook', no original em inglês).

No documento, os analistas salientam que "acelerar os projetos de produção de gás natural e melhorar a gestão orçamental podem maximizar os benefícios no desenvolvimento humano".