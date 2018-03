Actualidade

O cabo que irá permitir ao rebocador puxar o navio espanhol encalhado na foz do Tejo está a ser distribuído por diversos pontos estruturais do mesmo, avançou à Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

"O cabo de reboque já se encontra a bordo. Nesta fase está a ser distribuído por diversos pontos estruturais fortes do navio que foram identificados e logo que esta situação esteja concluída ficam reunidas as condições para se iniciar a tentativa de desencalhe do navio", explicou o comandante Fernando Pereira da Fonseca.

De acordo com o responsável, houve um primeiro revés no início da operação, tendo a manobra sido "temporariamente interrompida" devido a uma falha de energia a bordo do cargueiro, tendo sido, entretanto, já retomada a energia por parte da tripulação da embarcação.