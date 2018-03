Actualidade

Dois jovens de 18 e 23 anos suspeitos de tentativa de homicídio e roubo a estudantes, em Évora, foram detidos e vão aguardar julgamento em prisão preventiva, revelaram hoje à agência Lusa fontes judiciais.

As mesmas fontes indicaram que a medida de coação mais gravosa foi aplicada aos dois suspeitos após primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Évora.

Segundo as fontes judiciais, os factos ocorreram em julho do ano passado, em Évora, quando os arguidos abordaram dois estudantes no interior de um estabelecimento e, sem qualquer motivo, começaram a agredi-los fisicamente, incluindo com recurso a uma faca.