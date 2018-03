PR/Grécia

O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, apontou hoje Portugal como "um exemplo positivo", por já ter saído do programa de assistência financeira, em 2014, considerando que esse precedente dá esperança à Grécia.

O chefe do executivo grego falava na sua residência oficial, em Atenas, no início de um encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra na Grécia em visita de Estado.

De acordo com a tradutora presente no encontro, no qual estiveram apenas repórteres de imagem, Tsipras afirmou que "Portugal é um exemplo positivo porque conseguiu sair da aventura do programa [de assistência] mais cedo" do que a Grécia.