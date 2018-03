Actualidade

O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) determinou o encerramento da exploração industrial da Fabrióleo, Fábrica de Óleos Vegetais, em Torres Novas, dando à empresa um prazo de dez dias para concretizar esta decisão.

Num comunicado enviado hoje à Lusa, O IAPMEI afirma que a decisão foi tomada na reunião do seu conselho diretivo realizada na passada sexta-feira, depois de apreciado "o alegado pela Fabrióleo em sede de audiência de interessados".

"Atendendo à posição vertida nos pareceres emitidos pelas entidades, e em concreto a posição reiterada pela Câmara Municipal de Torres Novas e pela Agência Portuguesa do Ambiente, [o IAPMEI] considerou que se mantêm os pressupostos de facto e de direito que estiveram subjacentes à decisão proposta em momento anterior e comunicada à empresa em 30/01/2018, nos termos do Código do Procedimento Administrativo", afirma a nota.