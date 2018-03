Actualidade

O Museu da Presidência da República, em Lisboa, é o vencedor do Prémio Acesso Cultura - Linguagem Simples 2018, pelo texto introdutório da exposição "Boa Viagem, Senhor Presidente", anunciou hoje a organização do galardão.

De acordo com a Associação Acesso Cultura, organizadora dos prémios, que distinguem as boas práticas nesta área, o galardão procura criar uma motivação adicional para estudar, implementar e dar a conhecer as boas práticas.

O prémio foi anunciado hoje no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, e entre 15 candidaturas foi distinguido o texto introdutório da exposição "Boa Viagem, Senhor Presidente! De Lisboa até à Guerra. 100 anos da primeira visita de Estado", tendo sido entregue uma menção honrosa à Formas Efémeras pelo texto da exposição Casa do Bombo de Lavacolhos, freguesia do concelho do Fundão.