Actualidade

A Sonae Sierra teve lucros de 110 milhões de euros em 2017, menos 40% do que em 2016, segundo informação divulgada ao mercado pela empresa do grupo Sonae que faz a gestão de centros comerciais.

No comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae Sierra justifica a queda do resultado com o "menor valor criado nas propriedades de investimento".

Já o EBIT (resultado operacional) aumentou 8,5% face a 2016 para 105 milhões de euros e o resultado direto (EBIT deduzido de custos e impostos) subiu 14% para 65 milhões de euros.