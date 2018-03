Actualidade

Uma segunda volta irá opor a 27 de março os dois principais partidos da Serra Leoa, anunciou hoje a Comissão Eleitoral Nacional daquele país, com a publicação dos resultados finais das eleições de 07 de março.

O candidato do principal partido da oposição, o SLPP, Julius Maada Bio, obteve 43,3% dos votos, ficando ligeiramente à frente do partido no poder, o APC, Samura Kamara, que conseguiu 42,7%, o que significa uma diferença de cerca de 15 mil votos.

A 07 de março, os habitantes da Serra Leoa acorreram às urnas para eleger um novo Presidente, vice-Presidente, membros do parlamento e conselheiros locais.