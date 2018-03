Actualidade

O líder do PSD defendeu hoje a necessidade de um debate sobre a criação de "autarquias regionais", de dimensões superiores às das atuais câmaras, e voltou a rejeitar comentar o caso do currículo académico do seu secretário-geral.

Entrevistado esta noite pela RTP-2, Rui Rio recusou-se a comentar o caso da correção do currículo académico de Feliciano Barreiras Duarte, que deu hoje origem à instauração de um inquérito por parte da Procuradoria-Geral da República.

O presidente dos sociais-democratas limitou-se a sugerir que os detentores de cargos públicos estão sempre expostos a acusações, utilizando o seu próprio exemplo quando esteve na presidência da Câmara do Porto.