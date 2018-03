Actualidade

Funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN, serviços secretos) detiveram, hoje, o ex-ministro do Interior e Justiça venezuelano, Miguel Rodríguez Torres, acusado pelo Governo de estar envolvido em atos violentos e conspiração.

A detenção do ex-ministro teve lugar quando participava numa conferência de imprensa no Hotel Presidente, em Caracas, promovida pelo opositor Movimento Amplo Desafio de Todos, que ele lidera.

Oito funcionários armados entraram no hotel e detiveram o ex-ministro, que não opôs resistência à detenção, tendo sido depois levado, numa viatura oficial do SEBIN, para a sede daquele organismo, em Praça Venezuela, nas proximidades do sítio onde ocorreu a detenção.