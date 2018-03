Festival

‘Glorious’, o bombom mais caro do planeta, vai mostrar-se em Óbidos no próximo fim de semana, o último da 16ª edição do Festival Internacional de Chocolate.

Batizado de ‘Glorious’, o bombom mais caro do mundo vai dar-se a conhecer na vila histórica no próximo fim de semana (dias 17 e 18 deste mês), precisamente o último sábado e domingo da edição 2018 Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, onde o público poderá apreciar o exclusivo chocolate: revestido a ouro, o bombom, único no mundo, custa 7.728 euros e é revestido a puro ouro de 23 quiilates. Ao chocolate Valrhona negro equatorial juntam-se, no interior, filamentos de açafrão, trufa branca Perigord, óleo de trufa branca, baunilha de Madagáscar, flocos de ouro... e um ingrediente secreto.

A embalagem desta excêntrica maravilha gourmet é composta por uma base de madeira lacada a preto, com a gravação em ouro do número de série e uma campânula em cristal, revestida a milhares de cristais e pérolas Swarovski, finalizando com uma pega em fita de ouro (ver foto).

O bombom mais caro do mundo, que em Óbidos vai estar na tenda das esculturas rodeado de seguranças, é feito em Leiria, na Daniel’s Chocolate, de Daniel Gomes, mas «guardado num local secreto» e transportado para os países onde já foi adquirido com «elevadas medida de segurança e conservação», garante o próprio.

O festival Internacional de Chocolate de Óbidos 2018 estará aberto ao público até ao próximo dia 18 de março, de sexta-feira a domingo, na Cerca do Castelo, em Óbidos – bilhete de entrada geral no evento é de 6,5€.