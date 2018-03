Actualidade

O Governo espanhol expressou na terça-feira a "sua mais firme repulsa e profunda preocupação" com o envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e da sua filha, no Reino Unido, no dia 04 de março.

Num comunicado de imprensa citado pela agência EFE, o Governo de Mariano Rajoy expressa "a sua solidariedade ao Reino Unido, país parceiro, aliado e amigo", assim como com as vítimas, "fazendo votos para a sua recuperação plena".

"Trata-se de uma situação de extrema gravidade que exige uma investigação exaustiva que permita descobrir tudo o que aconteceu e determinar os responsáveis, que devem ser levados à Justiça", acrescenta o comunicado, no qual a Espanha garante que "apoiará todos os esforços desenvolvidos neste sentido".